Micheli “Il plasma è una risorsa preziosa per i farmaci salvavita”

ANCONA (ITALPRESS) – “Come azienda abbiamo una responsabilità enorme: trasformare in farmaco salvavita il plasma donato nelle Marche, in altre Regioni italiane e nel mondo, con eccellente qualità e alte rese. E’ questo il ruolo dei circa 900 dipendenti italiani che operano nelle sedi produttive di Rieti e Pisa”. Lo dice Francesca Micheli, Amministratore Delegato di Takeda Manufacturing Italia, a margine dell’incontro “Le Marche che donano”, ad Ancona, organizzato dal CentroRegionale Sangue delle Marche e dal Dipartimento Interaziendale Regionale di Medicina Trasfusionale, in collaborazione con l’Accordo Interregionale Pla.NET e con il supporto di Takeda.

