Maxi incendio a Roma, avanti con le operazioni di spegnimento

ROMA (ITALPRESS) – È continuato per tutta la notte il lavoro dei vigili del fuoco per il vasto incendio che da ieri sta interessando una porzione della collina di Monte Mario, a Roma. La scorsa notte 7 squadre hanno operato nella parte inferiore della collina per bonifiche di focolai residui, mentre nella parte superiore della collina il lavoro dei vigili del fuoco si è concentrato nell’area di Villa Mazzanti per contrastare la propagazione del rogo. Al momento sta operando sull’area un elicottero per l’antincendio boschivo della regione Lazio.

mgg/gtr