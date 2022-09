“Sono venuto a Senigallia per portare la nostra solidarietà alla gente ed al sindaco di Senigallia, ma anche per ringraziare queste decine e decine di volontari che stanno facendo un duro lavoro per assistere la popolazione; uomini e donne che sono davvero la cosa più preziosa che abbiamo nel nostro Paese”. Lo dice il presidente dell’Abruzzo, Marco Marsilio.

tvi/gsl