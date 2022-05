“Stiamo aspettando e cercando di capire dal Governo quali strumenti ci daranno. Per ora stiamo anticipando noi i costi e le spese per gli alberghi in attesa che il Governo trasferisca i fondi necessari. Come al solito sono le regioni che se ne fanno carico”. Così il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, interpellato sulla presenza dei profughi ucraini ospitati negli alberghi.

