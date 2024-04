Lotito “Sanzione a Mancini? Ci atteniamo alla decisione del giudice”

ROMA (ITALPRESS) – “Secondo voi, si tratta di una sanzione congrua che rispetta i valori dello sport? Ognuno di noi è in grado di giudicare. Noi non possiamo che attenerci a quello che il giudice ha deciso, solo questo posso fare”. Lo ha detto il presidente della Lazio Claudio Lotito, a margine della presentazione di Euro 2024 a Villa Almone a proposito della multa di 5mila euro comminata al difensore della Roma Gianluca Mancini per aver sventolato la bandiera anti Lazio alla fine dell’ultimo derby.

