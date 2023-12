Locatelli “Sardegna già avanti su riforma nazionale disabilità”

CAGLIARI (ITALPRESS) – “Sono sicura che in queste tappe avrò modo di incontrare un mondo associativo e gli enti del terzo settore che operano insieme alle istituzioni in Sardegna per dare delle risposte sempre più concrete alle persone con disabilità e alle loro famiglie”. Così il ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli, in visita questa mattina a Villa Devoto a Cagliari dove è stata ricevuta dal governatore Christian Solinas e dal presidente del Consiglio regionale Michele Pais. “Sono convinta – prosegue l’esponente del governo – che non si possano fare politiche senza coinvolgere terzo settore e mondo privato. Si passa da un concetto di assistenzialismo a un concetto che ogno persona può contribuire alla crescita del nostro Paese. In Sardegna c’è già una misura che riguarda il progetto di vita, che è importantissima e che nella riforma che stiamo portando avanti a livello nazionale pone la Sardegna in uno step già avanzato”.

