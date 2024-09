Lazio, Tagliavanti “Da Regione importante riconoscimento artigianato”

ROMA (ITALPRESS) – Il Piano triennale per l’artigianato della Regione Lazio “è un fatto importante perché significa risorse per le imprese”, anche “un riconoscimento politico e amministrativo di un settore, l’artigianato, che è molto presente nella nostra Regione e ha anche una grande storia. È importante che la Regione abbia ribadito il fatto che mantenere vivo il mondo artigiano sia un elemento importante non solo economico, ma anche dal punto di vista culturale. Le risorse non bastano mai, però quelle che ci sono vanno utilizzate bene”. Lo ha detto il presidente della Camera Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma, Lorenzo Tagliavanti, a margine della presentazione del piano triennale per l’artigianato.(ITALPRESS)

