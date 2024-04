Lagalla “Volo diretto Palermo-New York forma di raccordo con gli USA”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Una forma di raccordo diretto tra gli Stati Uniti, Palermo e la Sicilia. A stringere una sorta di patto di collaborazione che riguarda il turismo, gli itinerari culturali, il recupero del turismo delle radici, e che finalmente pone la Sicilia su binario di connessione diretta tra un’area a forte densità di popolazione di origine siciliane con Palermo. Speriamo possa durare tutto l’anno in forza di una progettazione che guarda alla destagionalizzazione degli eventi al quale il Comune, ma anche la Regione Siciliana stanno lavorando”. Lo ha detto il sindaco di Palermo Roberto Lagalla a margine della presentazione al Consolato italiano a New York del volo diretto Palermo-New York della compagnia aerea Neos che prenderà il via dal 9 giugno.

col/tvi/mrv