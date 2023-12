La Russa “Torna in Senato la Madama che ha dato il nome al Palazzo”

ROMA (ITALPRESS) – “Ci sembrava giusto riuscire a portare in Senato questo quadro che raffigura l’importantissima persona che ha dato il nome a questo Palazzo. Tutti lo chiamano Palazzo Madama e adesso sappiamo il perché, abbiamo ora anche l’immagine della Madama che sarà esposta qui e spero che potrà essere anche visitata da chi lo desidera”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in occasione della conferenza stampa di presentazione del ritratto di Margherita d’Austria, Duchessa di Toscana (detta La Madama), in Senato.

