“Dobbiamo rinnovare il nostro messaggio di solidarietà e di vicinanza alla popolazione di Ischia e in modo particolare alle famiglie nelle quali ci sono stati cittadini che sono morti in questa tragedia. È evidente che vivere in questo momento fuori dalle proprie abitazioni crea tensione e crea malessere, ma io credo che la priorità adesso sia salvare la vita delle persone. Serve prudenza”. Lo dice il Presidente della Campania, Vincenzo De Luca.

