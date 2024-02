Incidenti lavoro, Brancaccio “Servono più ispettori”

PALERMO (ITALPRESS) – “Lunedì siamo stati a Palazzo Chigi per parlare del tema della sicurezza. Mai prendere decisioni, o fare norme o leggi sulla emotività di una tragedia, comprensibile, ovviamente”. Così la presidente nazionale dell’Ance, Federica Brancaccio, a margine dell’incontro a Palermo con il Sistema regionale delle imprese edili dell’Ance Sicilia, presieduto da Santo Cutrone. “Le regole ci sono – ha aggiunto Brancaccio -. Certo, sono importanti più controlli. Ma anche più ispettori, ed è quello che abbiamo chiesto, che abbiano inizialmente almeno una attività consulenziale, cioè accompagnino l’impresa nella cultura della sicurezza. Poi è chiaro che se trovi delle irregolarità gravi e pericolose, devi intervenire. Ma in una fase iniziale dei cantieri, per esempio, sarebbe importante questa attività consulenziale. E’ chiaro che questo prevede un rafforzamento enorme del personale delle risorse umane”. xd6/vbo/gtr