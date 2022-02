Dalle Olimpiadi del cassonetto con l’aiuto dell’”Ispettore Rifiutoni” ai collegamenti con la stazione Concordia in Antartide

Il Gruppo Hera punta sui giovani per salvare il Pianeta. Novecento scuole iscritte, 4.000 classi, 83 mila studenti emiliano-romagnoli tra i 4 e i 18 anni, con i loro docenti e il supporto degli esperti della multiutility, stanno per iniziare i progetti de La Grande Macchina del Mondo e Un pozzo di scienza,

