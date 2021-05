La diciottesima edizione dei Giochi del Mare, in programma dal 4 all’8 giugno 2021, è organizzata per la prima volta dalla Fipsas (Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato) in collaborazione con Regione Abruzzo, comune di Vasto, Corpo delle Capitanerie di Porto, Asl2 di Chieti e Vasto e Protezione Civile.

