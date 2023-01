“A metà del mio mandato sono soddisfatto e il bilancio che si può fare è fondato sulla gestione dell’emergenza. In questi due anni e mezzo abbiamo vissuto la piena fase del Covid”. Lo dice il governatore toscano Eugenio Giani, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’agenzia di stampa Italpress. Si dice soddisfatto per i numeri del turismo “sia nelle attrazioni classiche, con la cultura che fa da richiamo, sia nelle aree interne”.

