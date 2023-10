Focus ESG – Episodio 12

MILANO (ITALPRESS) – Temi della dodicesima puntata di Focus ESG, format TV dell’agenzia Italpress, sono i primi risultati del progetto europeo TranspArEEnS per 5 mila PMI italiane; il supporto sulle dimensioni ESG delle associazioni alle aziende, CNA come esempio; il rapporto tra aziende e sistema bancario sullo score ESG per le PMI. Dedicato alle tre dimensioni della sostenibilità – Environmental, Social e Governance – Focus ESG è condotto dal giornalista Marco Marelli, che ha intervistato Monica Billio, professoressa dell’università Ca’ Foscari di Venezia e coordinatrice del progetto TranspArEEnS; Matteo Ribon, direttore CNA Veneto; Luca Bertalot, segretario generale Federazione Ipotecaria Europea.

fsc/gsl