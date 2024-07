Fitto “Sui Fondi di coesione nessuna polemica con la Puglia”

MANDURIA (TARANTO) (ITALPRESS) – “Accordo di coesione Puglia? Ci sono due problemi uno di metodo e uno di merito: noi abbiamo un confronto costante con la Regione Puglia fatto di numerose riunioni e lettere nelle quali non solo non viene sollevato mai nessun problema ma addirittura c’è una perfetta collaborazione, e poi abbiamo le novità che apprendo da ieri” sulle dichiarazioni di Emiliano “un metodo che non ritengo adeguato”. Lo ha detto Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il PNRR, a margine della sesta edizione del

“Forum in masseria”, organizzato a Manduria da Bruno Vespa e Comin & Partners.

"Parlando del merito noi facciamo riferimento a dati oggettivi: la Puglia sulla programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione del 2014-2020 aveva a disposizione 2 miliardi e 400 milioni di euro ne ha spesi 600 ad oggi – ha aggiunto -. Io non ho nessun interesse e motivo di fare polemica, il nostro obiettivo è risolvere il problema, lo abbiamo fatto con 18 regioni e lo stiamo facendo con le altre".