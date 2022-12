“C’è un +10% per quanto riguarda la previsione della stagione invernale e un +12% per quella estiva, aumentano anche i rendimenti che si attestano tra un 5% e 8%. Tutto questo va a testimoniare come sia una risorsa per l’economia locale e nazionale,”, afferma il presidente della Fiaip, Gian Battista Baccarini.

xb1/ads/gtr