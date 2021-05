Il presidente della Conferenza delle Regioni e governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, si dice ottimista per una revisione, a breve, del coprifuoco e su possibili riaperture. “Non era scontato che si decidesse di rivedere il coprifuoco, quindi un passo in avanti è stato fatto”, spiega Fedriga, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’Agenzia Italpress.

