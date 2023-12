Export, Lagalla “La Sicilia deve recuperare tempi su infrastrutture”

PAERMO (ITALPRESS) – “L’export diventa in un mondo globalizzato e internazionalizzato unodegli asset fondamentali per potere garantire la competitività dei prodotti. Sul piano delle infrastrutture la Sicilia deve recuperare tempi e il Ponte sullo Stretto è cruciale nell’accorciamento dei tempi per i trasporti su ferro e gommato”. Lo ha detto il sindaco di Palermo Roberto Lagalla a margine del Forum Italiano dell’Export.

xd6/pc/red