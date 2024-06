Eni, con Agrivanda una nuova idea di sostenibilità ambientale

VIGGIANO (BASILICATA) (ITALPRESS) – Riqualificazione agricola e biomonitoraggio per una nuova idea di sostenibilità ambientale. Questo l’obiettivo di Agrivanda, l’iniziativa volontaristica di Eni gestita dalla Fondazione Enrico Mattei, nata nel 2018 a Viggiano in Basilicata. Si tratta di un laboratorio formativo, innovativo e di idee, oltre che uUn dimostratore di buone pratiche agricole mirate alla salvaguardia delle risorse idriche, del suolo e dell’energia. La coltivazione, raccolta e trasformazione di colture officinali come la lavanda o la rosa damascena e il ripristino della biodiversità di colture autoctone sono gli elementi caratterizzanti del campus agricolo sperimentale, che ospita anche il progetto di biomonitoraggio ambientale tramite le api.

