NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Il Fancy Food di New York è stato davvero un successo: ho incontrato tanti artigiani che utilizzano le mie farine, con loro ho scambiato idee, e nasce anche un nuovo progetto per fare arrivare negli Stati Uniti altre farine sempre ottenuti dai grani antichi coltivati in Sicilia”. Lo dice Filippo Ignazio Drago, fondatore di Molini del Ponte, a margine del Summer Fancy Food di New York.

sat/gsl (Video di Stefano Vaccara)