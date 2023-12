De Luca “Stadio Collana di Napoli restituito in stato vergognoso”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Ho trovato il Collana in uno stato vergognoso. Abbiamo appena visto le palestre e gli spogliatoi, è una cosa indegna come lo hanno lasciato. E evidente che prima di consentire l’uso per i bambini dovremo rifare tutto, mettere in sicurezza, avere una condizione dignitosa. L’importante è che siamo partiti”. Così il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, parlando con i giornalisti a margine del sopralluogo fatto stamattina allo stadio Collana di Napoli dove sono iniziati gli interventi di ricostruzione dell’impianto.

