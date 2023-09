“La Democrazia Cristiana è tornata. Oggi si avvera un sogno”. A dirlo è Totò Cuffaro, in occasione del congresso regionale del partito siciliano, tenutosi a Palermo. Due anni fa la Dc era un sogno, oggi è una realtà – ha aggiunto Cuffaro -. C’è la voglia di tanta gente, sfiduciata, di tornare alla politica che crede nei valori. Noi non diciamo alla gente votateci, ma venite per costruire insieme e partecipare”.

xl1/abr/red