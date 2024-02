Crollo Firenze, Giani “Un morto certo, tre feriti non rischiano vita”

FIRENZE (ITALPRESS) -“La situazione è questa: noi abbiamo tre persone che non sono state coinvolte dal crollo degli inerti, quindi sono stati presi e portati all’ospedale di Careggi, e su loro non c’è pericolo di vita. Rispetto al foglio di cantiere che accerta la presenza degli operai, in 8 mancano all’appello. Tre sono quelli all’ospedale Careggi, degli altri 5 uno è morto sul colpo, hanno trovato un corpo esanime ed è stato portato via, un altro si vede dal groviglio di travi, ci sono andati i cani e tutto lascia pensare che sia esanime da stamani. Degli altri tre non se ne hanno notizia perché anche i cani non hanno avuto la concentrazione su un punto dove potrebbe esserci un corpo”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, dopo un nuovo sopralluogo da lui effettuato sul luogo dove è avvenuto questa mattina un incidente sul lavoro in via Mariti a Firenze.(ITALPRESS)

