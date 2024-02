Crollo Firenze, Giani “Tre operai feriti non sono in pericolo di vita”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Ho parlato direttamente con l’operaio rumeno ferito che sta meglio. E’ in forte stato confusionale ma molto lucido e mi ha detto che ricorda una gran confusione e poi più niente. Accanto a lui in Pronto soccorso, quindi non in situazione di pericolo, c’è un operaio in reparto di subintensiva e un altro in terapia intensiva. Nessuno è in pericolo di vita, sono tutti cittadini balcanici, nessun italiano. L’unico italiano è l’operaio morto”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, al termine della sua visita ai lavoratori feriti all’ospedale Careggi di Firenze.(ITALPRESS)

trl/gsl (Fonte video: Regione Toscana)