MILANO (ITALPRESS) – La Puglia ha sempre avuto una grande vocazione produttiva e da oltre 50 anni sul territorio si è sviluppata la filiera dell’abbigliamento. In un mondo così globalizzato viene sfruttata l’opportunità di portare i prodotti in un mercato internazionale. Ne ha parlato Pasquale Vendola, Ceo di Zero & Company, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy.

