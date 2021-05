“Sabato farò il vaccino con AstraZeneca, perché sono nato nel 1965, vaccinarsi salva la vita e ci permette di tornare a vivere”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, nel corso di una conferenza stampa per la presentazione di uno studio sugli effetti della vaccinazione negli over80. “I vaccini – ha aggiunto – non sono pericolosi, non ci sono vaccini di serie A o vaccini di serie B”.