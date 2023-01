Le terapie intensive e i reparti ordinari degli ospedali si svuotano. Malgrado la scoperta dei primi pazienti colpiti in Italia della nuova variante Kraken, quattro casi in Veneto, non aumentano i numeri dei contagiati da Covid obbligati al ricovero in ospedale. Lo rileva il monitoraggio settimanale sull’andamento del Coronavirus del Ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità. abr