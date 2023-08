Controesodo, sotto la lente dell’Anas A2, Pontina e Adriatica

ROMA (ITALPRESS) – Terzo fine settimana di agosto da bollino rosso, all’insegna di spostamenti locali e dei primi rientri verso le grandi città. Sotto la lente dell’Anas per il costante aumento dei flussi di traffico, in vista dei primi rientri di domenica 20 agosto, la A2 “Autostrada del Mediterraneo” in carreggiata Nord, la statale 16 “Adriatica” in direzione Nord dalla Puglia fino al Veneto, la strada statale 7 “Appia” tra Campania e Lazio, la statale 148 “Pontina” nel Lazio e il Grande Raccordo Anulare di Roma, quest’ultimo in particolare nella serata di domenica.

fonte video: Anas

sat/gtr