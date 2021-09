“La politica sanitaria perseguita fin qui in Lombardia ha rilevato delle criticità: dalla pandemia che abbiamo vissuto dobbiamo trarre delle lezioni. Non voglio far polemiche ma è evidente che un modello di sanità che qui si è perseguito e realizzato in modo così mirato non ha funzionato, non ha dato i frutti che prometteva di avere”. Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte a Milano. fmo/pc/gtr