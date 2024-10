Cirio “Il Piemonte è competitivo, primi per investimenti esteri”

TORINO (ITALPRESS) – È un Piemonte che, nel complesso, cresce o consolida il suo posizionamento nell’87,2% degli indicatori di prestazione rispetto all’anno precedente e nel 73,9% rispetto al periodo pre-pandemico. Al contempo, però, rimane forte l’attenzione verso i cassintegrati del settore auto, per i quali la Regione stanzierà aiuti per 10 milioni di euro entro fine anno. Questa la fotografia sull’attrattività piemontese nei confronti delle imprese, che emerge dall’analisi realizzata da The European House – Ambrosetti e TEHA Group, presentata oggi nel Grattacielo Piemonte a Torino. “I dati sono buoni e continuano a essere al di sopra della media nazionale – commenta il presidente della Regione, Alberto Cirio – Siamo davanti alle altre regioni del Nord nei settori dell’aerospazio e dell’industria dell’auto e per il numero di immatricolazioni di studenti stranieri che vengono a studiare nelle università piemontesi. Ma soprattutto, il Piemonte è la prima regione italiana per investimenti esteri, la presenza delle multinazionali testimonia la buona salute dell’economia piemontese”.

xn3/pc/gsl