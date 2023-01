Cinque colpi in 15 giorni, rapinatore arrestato nel Catanese

Un 32enne di Giarre è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di rapina e ricettazione. Il provvedimento, eseguito dai carabinieri di Mascali su richiesta della Procura di Catania, gli è stato notificato presso la casa circondariale di Caltagirone, dove si trova detenuto per altra causa. L’indagato, in appena 15 giorni, secondo l’accusa, tra il 16 ed il 31 agosto dello scorso anno, avrebbe messo a segno cinque rapine a mano armata ai danni di esercizi commerciali di Mascali e di Fiumefreddo di Sicilia. vbo