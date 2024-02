Cateno De Luca “Schifani continua a svendere le risorse dei siciliani”

PALERMO (ITALPRESS) – “Un comitato di liberazione per la Sicilia è doveroso. Schifani non si vede mai, ma fa le sue trattative con lo Stato e continua a svendere le risorse dei siciliani come sta facendo per il Ponte sullo Stretto”. Così il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, conversando con i giornalisti a margine di un incontro organizzato insieme alle altre opposizioni all’Assemblea regionale siciliana. “Ho detto più volte ai colleghi di M5s e Pd che bisogna far dimenticare ai siciliani quello che è successo alla vigilia delle elezioni regionali del 2022 – continua De Luca, – Molto tempo prima della scadenza del governo attuale dobbiamo dimostrare di avere la capacità di fare progetto”. xd8/vbo/gtr