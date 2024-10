Casellati “La Sicilia ha portato Forza Italia a risultati incredibili”

PALERMO (ITALPRESS) – “Sono qui per dire grazie alla Sicilia e al presidente Renato Schifani che insieme a tutti i dirigenti di partito ha portato Forza Italia a risultati incredibili, al 23 per cento, alle ultime europee”. Così il ministro per le Riforme Istituzionali, Maria Elisabetta Casellati, a margine di una kermesse di Forza Italia che si tiene oggi e domani a Palermo. “Questo significa che qui si è riusciti a rispondere alle esigenze dei territori – ha aggiunto – Questa è la Forza Italia del fare, che ha fondato Silvio Berlusconi e ringrazio anche il presidente Tajani che ha saputo raccogliere questa eredità e ha proseguito quel cammino per le grandi riforme e per attuare il sogno di Silvio Berlusconi di quella grande rivoluzione liberale”, ha concluso.

(ITALPRESS).

