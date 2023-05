Contro il caro-voli da e per la Sicilia “stiamo lavorando sull’ampliamento del mercato. Mi sono attivato per fare in modo che venisse meno il duopolio Ryanair-Ita”. Lo ha detto il presidente della Regione, Renato Schifani, a margine della presentazione dei lavori per il nuovo itinerario della Ragusa-Catania.

