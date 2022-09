27 misure cautelari personali e un sequestro per oltre 93 milioni di euro. E’ l’epilogo di un’indagine nei confronti di un sodalizio per gestione di rifiuti non autorizzata e traffico di stupefacenti e frode fiscale. Le operazioni, che hanno visto coinvolte circa 200 militari, sono state condotte in Lombardia, Veneto, Toscana, Campania, Lazio, Marche, Liguria, Calabria, Sicilia e Sardegna.

trl/gtr