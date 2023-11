Basilicata, Bardi “Con Digitale facile semplificato accesso a servizi”

POTENZA (ITALPRESS) – “Un segnale importante per avvicinare i cittadini ai servizi digitali e renderli più autonomi. L’obiettivo è quello di innalzare l’indice delle competenze digitali della regione e portare sempre più cittadini a fruire dei servizi on line”. Lo ha detto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, presentando il progetto “Digitale facile”, per l’iniziativa la Regione ha a disposizione un milione e 400 mila euro del Pnrr che serviranno ad attivare 31 centri di facilitazione digitale dislocati in diversi Comuni.

