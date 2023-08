Bancarotta fraudolenta, sequestri per 1,3 mln in Lombardia e Toscana

PISTOIA (ITALPRESS) – I militari del nucleo di polizia economico – finanziaria di Pistoia hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo, in forma diretta e per equivalente, emesso dal gip del Tribunale di Pistoia, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di 3 persone fisiche ritenute responsabili di delitti tributari (sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte), bancarotta fraudolenta ed autoriciclaggio. Sono così stati sequestrati e recuperati, a favore dei creditori e dell’Erario (quindi della collettività),somme di denaro e beni per un valore complessivo di oltre 1.288.000 di euro. I sequestri hanno riguardato 19 unità immobiliari (6 abitazioni, 10 locali autorimessa e 3 magazziniubicati nelle province di Milano e di Verbania), 1 terreno (in provincia di Verbania), 4 autoveicoli e quote societarie, nonché i saldi attivi di 7 rapporti bancari.

