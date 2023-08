Autonomia, Zaia “Evitare ostruzionismo, spero si chiuda a settembre”

VENEZIA (ITALPRESS) – Il merito all’iter del ddl sull’autonomia differenziata, “io avrei una fretta paurosa visto e considerato che abbiamo fatto il referendum nel 2017, però debbo dire che con questo governo abbiamo stabilito l’obbligatorietà della definizione dei Lep, i Livelli essenziali delle prestazioni e, dall’altro, finalmente c’è un disegno di legge in discussione inParlamento. Fino a oggi non c’è mai stata una congiuntura astrale così positiva”. Lo ha detto il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, parlando con i giornalisti a Venezia. In merito alla definizione dei Lep, ha detto “c’è una discussione, c’è un provvedimento in fase di discussione, esprimerò le mie considerazioni alla fine. È ragionevole che tutti esprimano leproprie perplessità, le proprie proposte, le proprie aspettative però alle fine vedremo il testo di legge finale che verrà approvato e poi dirò se c’è stato solo ostruzionismo o preoccupazione”.(ITALPRESS)

