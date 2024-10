Autonomia, Zaia “Benissimo l’incontro con Calderoli, ora si parte”

ROMA (ITALPRESS) – “La riunione è andata benissimo. Si è incardinato il provvedimento, rispetto alle 9 materie. Si partirà dalla Protezione Civile e sarà l’occasione di dimostrare che stiamo parlando di un decentramento amministrativo che migliora la vita dei cittadini”. Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, al termine dell’incontro con il ministro Roberto Calderoli insieme ai rappresentanti di Lombardia, Piemonte e Liguria. “Come regione Veneto i compiti per casa li abbiamo fatti – ha aggiunto -. Penso che sarà necessario un ulteriore confronto con i ministeri rispetto alle funzioni, perché non chiediamo materie ma funzioni delle materie. Non si andranno a creare venti ministeri ma si chiederanno delle funzioni all’interno dei ministeri che sono delegatili”, ha concluso.

