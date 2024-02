TRIESTE (ITALPRESS) – “Nessun danno per il Sud” dall’autonomia differenziata. “Le regioni che vorranno richiederla avranno un’opportunità in più. Chi non la richiederà rimarrà nella situazione esattamente come è oggi, quindi non capisco il danno”. Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, a margine del convegno “FVG Connect – l’innovazione al servizio del futuro”.

