Aricò “La Sicilia è una delle regioni più cablate d’Europa”

PALERMO (ITALPRESS) – “Stiamo recuperando un gap infrastrutturale di almeno cinquant’anni e sul digitale siamo una terra d’avanguardia: siamo una delle regioni più cablate d’Europa e con gli operatori del settore cercheremo di fare rete”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, a margine dell’ultima tappa di OpNet Wholesale Castle Tour, che ha visto all’hotel Villa Igiea di Palermo confrontarsi gli operatori locali e gli esponenti delle telecomunicazioni nazionali e internazionali. “In diverse aree interne purtroppo la banda larga non è ancora presente e in alcune linee autostradali e ferroviarie ci sono sacche in cui non è tuttora possibile telefonare o avere la connessione: ci stiamo attivando per fare in modo che ogni linea possa avere continuità e connettività durante il tragitto”, ha aggiunto. xd8/vbo/gtr