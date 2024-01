Angelilli “Filo diretto imprese-Regione Lazio-Ue per buon uso risorse”

ROMA (ITALPRESS) – “Bisogna stabilire un filo diretto tra imprese, professioni, Regione Lazio e Unione europea per poter utilizzare al meglio tutte le risorse comunitarie per l’accesso al credito, l’innovazione, ma anche per la sostenibilità e l’internazionalizzazione”. Lo ha detto la vicepresidente della Regione Lazio e assessore allo Sviluppo economico, Roberta Angelilli, a margine della conferenza stampa di presentazione del programma di investimenti per gli Spazi Attivi. “Bisogna fare tanta informazione, sempre più capillare, ma anche sostenere le imprese e fornire una vera e propria assistenza tecnica”, ha sottolineato.

xi2/pc/gsl