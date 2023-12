Angelilli “Con strategie territoriali scatto in avanti Regione Lazio”

ROMA (ITALPRESS) – “Le Strategie Territoriali sono un progetto molto ambizioso, concertato con gli attori protagonisti dei territori, per cercare di far fare al territorio uno scatto in avanti di 10 anni in termini di servizi, infrastrutture e innovazione, ma anche in termini di turismo e cultura”. Lo ha detto la vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, a margine della presentazione delle Strategie Territoriali PR FESR Lazio 2021-2027. “Parliamo di risorse davvero importanti: 140 milioni di euro del Programma FESR Lazio 2021-2027, più 40 milioni per la formazione e 5 milioni di euro dedicati alla digitalizzazione e all’innovazione delle imprese che operano nelle aree delle Strategie Territoriali. I territori saranno protagonisti nello scegliere i progetti e le risorse saranno assolutamente condivise”, ha spiegato. Per Roma Capitale “i progetti sono davvero strategici: uno per il mare di Roma, il X Municipio di Ostia, un progetto molto ambizioso che si collega al rinnovamento della Roma Lido, e uno per il Rome Technopole, finalizzato a innovazione, ricerca e formazione”. xi2/vbo/gtr