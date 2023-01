Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile ha dato il via libera al cofinanziamento degli interventi previsti dalla Politica agricola comune per il periodo di programmazione 2021-2027. L’ammontare della quota è di 2,2 miliardi per gli anni 2021 e 2022 e di 6,6 per il periodo di programmazione 2023-2027.

