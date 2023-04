“È sempre un piacere vedere quanto la qualità stia crescendo anno dopo anno. Si tratta di un asset fondamentale per la nostra Regione e per la città di Roma. Sono orgoglioso di essere qui per questa ulteriore tappa di crescita di questo” aeroporto. Così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine dell’inaugurazione della nuova area di imbarco dell’Aeroporto Internazionale di Fiumicino “Leonardo Da Vinci”. xb1/vbo/gsl