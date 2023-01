Actimel è ancora insieme ad Auser. Dopo il successo della scorsa edizione del progetto “Più forti insieme” che ha consentito nella sola Lombardia di effettuare più di 4.000 accompagnamenti protetti di persone fragili per le vaccinazioni, la collaborazione si estende anche ad altre regioni, come la Sicilia e poi l’Abruzzo. Nell’Isola l’iniziativa è partita da Noto, in provincia di Siracusa.

sat/gsl