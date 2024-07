BRINDISI (ITALPRESS) – 35 milioni di euro il valore economico generato sul territorio nel 2023, in crescita del 35% rispetto al 2022. E’ uno dei dati emersi in occasione della presentazione, a Brindisi, del Bilancio di Sostenibilità Territoriale della Puglia di A2a, che rendiconta le prestazioni ambientali, economiche e sociali del Gruppo sul territorio nel 2023 e i suoi piani di attività previsti per i prossimi anni.

