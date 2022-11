L’Università Mediterranea di Reggio Calabria ha conferito la Laurea magistrale honoris causa in Scienze Forestali e Ambientali al principe Alberto II di Monaco per le sue “significative competenze e conoscenze nell’ambito della tutela degli ecosistemi terrestri”, e la sua attenzione “verso gli avanzamenti della Scienza, i progressi culturali e le questioni etiche e legislative in campo ambientale”.

abr/fsc/gsl