“La divulgazione scientifica ha un valore non solo culturale ma anche sociale, nella misura in cui accresce un senso di comunità tra gli studenti e mette le loro conoscenze a disposizione di enti locali e stakeholder”. Lo ha detto il rettore dell’Università di Palermo Massimo Midiri in occasione della prima Giornata della divulgazione della scienza.

